Пьяных на дорогах России довольно много, но поправки, разработанные МВД, предлагают пойти по простому и в то же время самому спорному пути, который ни к чему хорошему не приведет.

Ни одна сфера административного и уголовного законодательства нашей страны не является таким лоскутным одеялом, как ответственность в сфере дорожного движения. Так, недавно была введена уголовная ответственность для нетрезвых водителей, которые в результате пьяной езды допустили гибель более двух человек. Им грозит лишение свободы до 15 лет. Таким образом, деяние по неосторожности дотянули до ответственности за умышленное убийство. Подобный срок грозит человеку, который взял винтовку и застрелил кого-то (статья 105 УК РФ «Умышленное убийство»). Существует относительно новая статья 264 со значком «1». По ней, если водителя второй раз поймали пьяным за рулем в течение года, ответственность он понесет уже не административную, а уголовную — до двух лет лишения свободы, а штраф — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Новые поправки МВД, ужесточающие эту статью, совершенно очевидно будут провоцировать инспекторов брать взятки. Оговорюсь, не все сотрудники полиции или иного органа — взяточники. Большинство — порядочные, но подчеркну, что по этой норме права есть риски вымогательства взятки. Ситуация может выглядеть так: инспектор останавливает водителя и говорит: «Я думаю, что вы пьяны». Если у автомобилиста уже есть одно административное нарушение, значит, ему светят наручники, уголовное дело, изолятор и так далее. И чтобы не сесть, он может предложить взятку.

Обсуждающийся сейчас новый Кодекс об административных правонарушениях и так изобилует гигантскими репрессиями. Их упрятали как чисто в санкции, так и в процессуальные нормы. Самый яркий пример: штраф или лишение права управления — это санкция, а эвакуация машины — это якобы не санкция, а мера обеспечения. Но ведь платить-то гигантские деньги всё равно придется. И день провести без машины, ведь предстоит поездка в ГАИ, получение разрешения, затем путь на эту стоянку.

Что действительно нужно сделать, так это убрать из КоАП статью о праве инспектора проводить освидетельствование. Сейчас у водителей есть право отказаться дуть в трубочку в руках инспектора, но после этого им приходит повестка в суд, где им поясняют, что отказ от медицинского освидетельствования равнозначен пьяному вождению. Лишь самые опытные говорят: «В трубочку дуть не буду, а вот в больницу я ехать обязан». Трубочка — очень коварный критерий, даже дети уже знают, что она может дать показания, если человек принял валокордин, валидол, капли Вотчала, если у него сахарный диабет.

Почему-то у нас след пули исследует трассолог, отравление человека — токсиколог. Не пытаются и сотрудники угрозыска брать на себя роль эксперта. Почему же на дороге инспектор — это всё сразу? На мой взгляд, так не годится. Заключение о состоянии опьянения или его отсутствии водитель должен получать только из рук специалиста-нарколога.

К борьбе с пьянством на дорогах нужно подходить по-другому. Вспомним исторический пример: после войны по стране бродило много оружия — были банды типа «Черной кошки». Ликвидировали хождение оставшегося после войны оружия — банды прекратились.

Более 10 лет назад президент нашей страны, проводя заседание Госсовета по теме безопасности дорожного движения, сказал, что на первом месте в этом вопросе — строительство новых дорог, тоннелей, эстакад. На втором — оперативное прибытие скорой помощи к месту ДТП. А на третьем — повышение качества подготовки водительских кадров. Если будет построен подземный пешеходный переход, перпендикулярную дорогу сделают эстакадой, а встречный поток отделят стальными барьерами, то несущийся по трассе пьяный водитель ни в кого врезаться не сможет даже при желании.

Представители МВД, начиная с эпохи застоя, постоянно хотят протолкнуть изменения в систему ответственности как в административном законодательстве, так и в уголовном. При Брежневе были талоны, в них инспекторы ГАИ кололи дырки, но не было талонов зайца — безбилетника, браконьера и другого административного правонарушителя. Мы с трудом эти баллы отменили, теперь нам хотят вернуть балльную или иную систему.

В России почти 50 млн автомобилистов. Каждая средняя семья российская состоит из трех человек, значит, можно предположить, что почти всё население России участвует в автомобильной жизни. Если к грабительскому ОСАГО, большим штрафам, камерам, работающим в автоматическом режиме, платным парковкам, платным дорогам добавить еще и предложение ужесточить наказание за пьяную езду, может возникнуть социальный взрыв. Предлагаю не допустить его.

Автор — вице-председатель Движения автомобилистов России, почетный адвокат России

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