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Аксенов отреагировал на задержание подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

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Раскачать ситуацию в российском Крыму не удастся. Таким образом 16 марта глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал сообщение о задержании на полуострове россиянина, которого подозревают в работе на украинские спецслужбы.

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«Семь лет различные проукраинские, так сказать, выкормыши пытаются вот такие вещи делать, лучше бы время тратили на повышение социально-экономической ситуации в своей стране», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 1».

О задержании мужчины, работавшего, по информации ФСБ, на украинскую разведку, стало известно ранее в этот день.

По данным ФСБ, россиянин осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма.

У подозреваемого также обнаружили взрывное устройство, которое он хранил в автомобиле.

Задержанный признался, что собирал информацию в интересах спецслужб Украины «по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника В.А. Кравчука».

Мужчину арестовали на два месяца.

В прошлом году сотрудники ФСБ задержали военнослужащего Ракетных войск, который передавал в Главное управление разведки министерства обороны Украины секретную информацию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

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