«Маленького принца» Сент-Экзюпери издали на удмуртском языке

Книгу Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» издали на удмуртском языке. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной политики Удмуртской Республики.

Презентация книги «Пичи принц» пройдет 18 марта в зале библиотеки УдГУ, начало запланировано на 15:00. В общей сложности выпущено 1,5 тыс. экземпляров, уточняет ИА «Сусанин».

На удмуртский язык книга была переведена еще в 1989 году поэтом Николаем Байтеряковым.

Впервые повесть-сказка увидела свет в Нью-Йорке в 1943 году. На русский язык книга переведена в 1958 году Норой Галь.

Ранее сообщалось, что российские женщины больше всего любят читать таких авторов, как Елена Звездная, Дарья Донцова и Борис Акунин. Согласно опросу, проведенному группой компаний «ЛитРес», в десятку лидеров также вошел Сергей Лукьяненко, который занял 10-ю строчку. Также россиянки читают Татьяну Устинову, Александру Маринину, Татьяну Полякову, Наталью Жильцову, Марину Суржевскую и Милену Завойчинскую.