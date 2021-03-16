Детскую поликлинику построят к сентябрю в Иркутске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поставил задачу завершить строительство детской поликлиники медсанчасти ИАПО в столице региона к сентябрю 2021 года. Комплекс зданий стоимостью 1,5 млрд рублей включает поликлинику на 400 маленьких пациентов в день и женскую консультацию на 200 посещений.

«Поликлиника будет обслуживать население микрорайона Второй Иркутск. Прежнее здание уже не отвечает современным стандартам медицинского обслуживания населения», — подчеркнул глава региона.

Как передает ИА IrkutskMedia, сейчас подрядчик выполняет общестроительные работы в первом блоке. Ведутся отделочные работы во втором и третьем блоках, монтаж вентиляционного оборудования.