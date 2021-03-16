Суд арестовал главу Астраханской таможни Ильдара Саидова

Басманный суд Москвы арестовал главу Астраханской таможни Ильдара Саидова, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе суда.

Под арестом Саидов пробудет почти два месяца.

«Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Саидова Ильдара, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), на срок до 12 мая 2021 года», — заявила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

По данным следствия, в августе 2019 года Саидов, превышая свои полномочия, дал письменное распоряжение на отход судна «Генрих Гасанов» из Российской Федерации в Исламскую Республику Иран. Отмечается, что разрешение было выдано судну, на которое суд Астрахани наложил арест в связи с делом против его владельца ООО «Судоремонтное предприятие «Альянс-Шиппинг».

В итоге его незаконные действия сделали невозможным взыскание наложенного судом штрафа в сумме более 83 млн рублей.

Саидов задержан следователями во взаимодействии с ФСБ России.