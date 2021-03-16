Капремонт самого первого детского сада стартовал в Казани

В Казани начался ремонт самого первого в городе детского сада. Здание расположено на улице Большая Красная, 60/35, и является объектом культурного наследия республиканского значения. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

В рамках ремонта специалисты восстановят утраченные исторические элементы, в том числе козырьки над входом, вернут фасаду из красного кирпича прежний цвет, заменят пластиковые окна на деревянные, а также отреставрируют межкомнатные двери 1913 года, пишет ИА «Татар-информ».

В 2020 году в детсаду разобрали полы и другие ветхие конструкции. Были выполнены работы по электрике, системам отопления и вентиляции. До этого ремонт в помещениях проводился в 1984 году.

Здание возвели в конце XIX века, оно принадлежало семье Аристовых и являлось доходным домом. В 1910-м в нем поселился ученый-физиолог Александр Самойлов, а в 1913-м его дочь Анна на первом этаже организовала первый в городе детский сад.

Сейчас в учреждении воспитываются 110 детей. Завершить капремонт планируется к началу будущего учебного года.