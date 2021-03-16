Военные власти Мьянмы арестовали счета местного отделения фонда Сороса. Его финансистов обвиняют в том, что они нелегально обналичили почти полтора миллионов долларов. Деньги были сняты фондом в феврале, когда в Мьянме стартовала акция неповиновения властям. В стране проходит общенациональная забастовка, которая началась с медиков, а теперь она охватила 70 процентов всех госслужащих и бюджетников, передает телеканал «Известия». Ранее Фонд Сороса без разрешения ЦБ депонировал в Мьянме $5 млн без разрешения Центробанка страны и допустил ещё ряд финансовых нарушений. Военные захватили власть в стране и ввели на год режим ЧП 1 февраля февраля и на год объявили в стране чрезвычайное положение. Обстановка в Мьянме накалилась после выборов 8 ноября 2020 года.

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