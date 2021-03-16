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В Петербурге водитель выстрелил в пассажира из ракетницы и изрезал ножом

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В петербургской районе Купчино водитель выстрелил в пассажира из сигнального пистолета, а когда раненый мужчина вышел на улицу, стрелок ударами повалил его на асфальт и несколько раз ударил ножом. Об этом во вторник, 16 марта, сообщает РЕН ТВ.

Конфликт произошел около дома №80 на Бухарестской улице, перед поворотом на улицу Турку. Очевидцы происшествия обратились в МВД в районе 13:20.

«Нападавший на автомобиле скрылся. Потерпевший с огнестрельным ранением и множественными колото-резаными ранениями в тяжелом состоянии был госпитализирован», — сообщили в пресс-службе петербургского управления МВД.

Состояние пострадавшего оценивают как тяжелое, сообщает телеканал «360».

Позже выяснилось, что конфликт произошел между двумя родными братьями.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность нападавшего. Им оказался 35-летний петербуржец Павел. В настоящее время он задержан и находится в отделе полиции. Пострадавшим является его 38-летний брат Владислав, а причиной столь агрессивного поведения задержанного стала внезапная ссора», — цитирует сообщение пресс-службы Главка сайт kp.ru.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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