Титов предложил скорректировать программу кредитования бизнеса «ФОТ 3.0»

Программа льготного кредитования бизнеса под 3% «ФОТ 3.0» на первом этапе внедрения не показала своей эффективности, ей нужна корректировка. Об этом во вторник, 16 марта, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Мы видим, что в программу необходимо вносить доизменения, чтобы кредиты реально были востребованы бизнесом. Первые результаты внедрения говорят о том, что бизнес пока не очень понимает эффективность такой меры», ― сказал он журналистам.

Титов указал на то, что, в частности, необходимо расширить субъектность, то есть выдавать кредит не только тем предпринимателям, которые воспользовались предыдущей программой.

Кроме того, он подчеркнул, что нужно предусмотреть возвратность кредитов при выполнении условия сохранения занятости, как это было в «ФОТ 2.0». Титов сказал, что в настоящее время необходимо сохранять занятость и при этом через полгода возвращать средства.

1 марта правительство России утвердило новую программу поддержки бизнеса, ею смогут воспользоваться компании из наименее восстановившихся отраслей. На новую льготную кредитную программу «ФОТ 3.0» направят порядка 7,7 млрд рублей.

«ФОТ 3.0» сменит предыдущую программу «ФОТ 2.0», действие которой закачивается 1 апреля. В прошлые девять месяцев она помогала бизнесу сохранять рабочие места, став одной из самых востребованных мер поддержки малых и средних предпринимателей, пострадавших из-за ситуации с пандемией, говорится в постановлении.

Так как не всем компаниям удалось вернуться на докризисный уровень, правительство решило продлить действие программы. В новом формате ставка кредита составит 3%. В течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно.

Ранее в тот же день стало известно, что объединение «Опора России» сформировало пакет новых антикризисных мер для малого и среднего предпринимательства.