Мэр Киева призвал правительство Украины ужесточить меры против COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к украинскому правительству с просьбой расширить перечень противоэпидемиологических ограничений, которые действуют в оранжевой зоне, в том числе, и в столице. Его обращение привела пресс-служба Киевской городской государственной администрации на сайте во вторник, 16 марта.

«В столице за последние полторы недели количество больных COVID-19 и госпитализированных увеличилось почти вдвое. За минувшие сутки обнаружили 999 новых случаев. И динамика распространения болезни — угрожающая. Поэтому Киев обращается к правительству: расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне», — сказал Кличко во время срочного онлайн-брифинга.

Он также обратился к МВД, минздраву и другим ведомствам с просьбой усилить контроль за соблюдением ограничительных мер в столице.

«В частности, по проведению массовых собраний, соблюдению масочного режима, работе торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведению спортивных соревнований», — отметил мэр Киева.

Накануне, 15 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании с президентом Владимиром Зеленским рассказал, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране занята почти половина коек в реанимациях украинских больниц.

Также ранее Кличко заявил, что в больницах Киева, по данным на 12 марта, находятся больше пациентов с COVID-19, чем когда-либо за все время пандемии.

В начале марта Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса. Он напомнил о дефиците вакцин во всем мире и призвал украинцев к сознательности и соблюдению противоэпидемических мер.