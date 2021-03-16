Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Глава ПНС Ливии официально передал власть новому правительству
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о «гаражной амнистии»
Мир
Reuters узнал о новой стратегии Германии по «Северному потоку – 2»
Мир
В Великобритании введут новые санкции против коррупционеров
Общество
На развитие корпорации «Туризм.РФ» выделят 6,3 млрд рублей
Общество
Синоптики предупредили о сохранении снежного покрова в Москве до апреля
Мир
В Великобритании назвали Россию наиболее острой угрозой безопасности
Культура
Тина Тернер объявила о завершении карьеры
Политика
Госдума приняла закон о просветительской деятельности
Сюжет:

Мэр Киева призвал правительство Украины ужесточить меры против COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к украинскому правительству с просьбой расширить перечень противоэпидемиологических ограничений, которые действуют в оранжевой зоне, в том числе, и в столице. Его обращение привела пресс-служба Киевской городской государственной администрации на сайте во вторник, 16 марта.

Идет волна: почему Украину снова захлестывает коронавирус
Больницы переполнены, чиновники грозят новой изоляцией

«В столице за последние полторы недели количество больных COVID-19 и госпитализированных увеличилось почти вдвое. За минувшие сутки обнаружили 999 новых случаев. И динамика распространения болезни — угрожающая. Поэтому Киев обращается к правительству: расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне», — сказал Кличко во время срочного онлайн-брифинга.

Он также обратился к МВД, минздраву и другим ведомствам с просьбой усилить контроль за соблюдением ограничительных мер в столице.

«В частности, по проведению массовых собраний, соблюдению масочного режима, работе торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведению спортивных соревнований», — отметил мэр Киева.

Накануне, 15 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании с президентом Владимиром Зеленским рассказал, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране занята почти половина коек в реанимациях украинских больниц.

Также ранее Кличко заявил, что в больницах Киева, по данным на 12 марта, находятся больше пациентов с COVID-19, чем когда-либо за все время пандемии.

В начале марта Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса. Он напомнил о дефиците вакцин во всем мире и призвал украинцев к сознательности и соблюдению противоэпидемических мер.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021