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Дело Тимы Белорусских о хранении наркотиков передали в прокуратуру

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Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотических веществ без цели сбыта в отношении Тимы Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов). Об этом во вторник, 16 марта, пишет «Газета.ру» со ссылкой на сообщение ведомства.

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«Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ. По результатам расследования действия молодого человека квалифицированы по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотиков без цели сбыта. — Ред.). К нему применена мера пресечения в виде залога», — сообщается в тексте заявления.

В нем говорится, что ночью 6 января в одном из игровых клубов Минска сотрудники милиции задержали 22-летнего молодого человека. У гражданина в ходе личного обыска были обнаружены запрещенные наркотические вещества: гашиш массой 0,4 г и амфетамин массой 0,03 г.

Уточняется, что материалы дела переданы в прокурору для направления в суд. Согласно законодательству Белоруссии, задержанному грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее в беседе с журналистами официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская подтвердила личность правонарушителя, заявив, что это был артист Тима Белорусских.

29 января Следственный комитет Белоруссии подтвердил задержание певца Тимы Белорусских с наркотиками. Сам исполнитель опроверг информацию о своем домашнем аресте из-за хранения наркотиков. На эту тему он записал видеообращение на своей странице в Instagram.

Тима Белорусских стал популярен в 2019 году после выхода песен «Мокрые кроссы», «Незабудка» и «Витаминка». Его клипы набрали более 100 млн просмотров на YouTube. Является одним из самых прослушиваемых исполнителей среди белорусской и российской аудитории.

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