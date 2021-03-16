Зеленский заявил о подготовке стратегии «деоккупации» Крыма

Украина «объединяет мир» на базе разработанного Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) страны «Крымская платформа», заявил во вторник, 16 марта, украинский президент Владимир Зеленский.

«Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе «Крымской платформы», чтобы вернуть Украине украинское», — написал он в Twitter.

Заявление украинского лидера прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, идеи Зеленского можно назвать утопическими.

«В голове Зеленского — различные сценарии, которые он писал для «Квартала 95», его стремление продолжить творческую деятельность распространилось и на политическую арену», — сказал он.

Накануне стало известно, что СНБО Украины принял стратегию по возвращению Крыма под контроль Киева. По словам министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы, документ стал одним из «трех китов» возвращения полуострова вместе с консолидацией («работаем над объединением усилий всех партнеров на базе «Крымской платформы») и синергией («восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета над АР Крым и городом Севастополь»).

Экс-министр курортов и туризма полуострова Александр Лиев подчеркнул, что Украине не следует контактировать с администрацией Крыма и признавать проходящие на полуострове выборы.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей территорией. Москва не раз подчеркивала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.