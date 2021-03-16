Около 30 незаконных рубок леса выявили в Томской области в 2021 году

Ущерб от действий «черных лесорубов» с начала 2021 года составил 4,4 млн рублей в Томской области. Всего выявлено около 30 фактов незаконной заготовки древесины на землях лесного фонда.

Объем заготовки оценивается в 776 кубометров. Об этом пишет РИА «Томск».

Только за прошлую неделю обнаружено пять незаконных рубок в Кожевниковском, Тимирязевском, Шегарском и Каргасокском районах. Ущерб составил 1,2 млн рублей. В полицию переданы материалы для возбуждения уголовных дел.

В начале февраля сообщалось об организованной группе «черных лесорубов» в Тверской области, ущерб от действий которой превысил 55 млн рублей. Пять нарушителей совершили восемь незаконных рубок лесных насаждений.