Роскомнадзор допустил блокировку Twitter в России через месяц

Роскомнадзор допустил возможность блокировки Twitter в России через месяц. Об этом 16 марта сообщил «Известиям» заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

«Есть готовность Роскомнадзора ограничить доступ к сервису Twitter, если в течение месяца компания не выполнит требования российского законодательства», — сказал он.

Регулятор, уточнил Субботин, отсчитывает месяц с того момента, когда 9 марта началось замедление трафика соцсети. Если же компания приступит к блокировке требуемого контента, но и по истечении месяца не удалит запрещенный контент, РКН не будет блокировать весь интернет-сервис на территории России.

В Twitter на обращения Роскомнадзора пока не ответили, ведомство будет наблюдать за действиями компании, добавил Субботин.

Как подчеркнул председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, теперь нужно будет четко обозначить сроки следующего шага в адрес платформы, если ее администрация не станет выполнять требования РКН.

Такая мера, указал Пушков, позволит избежать обвинений в том, что российские власти хотят полностью заблокировать социальные сети.

С 10 марта РКН решил замедлить скорость работы Twitter на территории России на 100% мобильных и на 50% стационарных устройств. Это было сделано в целях предупреждения из-за игнорирования соцсетью требования регулятора об удалении противоправного контента.

После объявления о замедлении трафика Twitter в России Роскомнадзор сообщил о направлении протоколов в суд.

В свою очередь в Twitter выразили обеспокоенность «попытками ограничить общественную дискуссию» в интернете в связи с замедлением работы сервисов компании на территории РФ.

Субботин назвал абсурдным это заявление представителей соцсети. Он подчеркнул, что федеральная служба готова к диалогу с руководством социальной сети, но компания не идет на контакт.

Между тем официальный представитель российского МИДа Мария Захарова напомнила, что западные интернет-площадки блокируют российские аккаунты, документальные фильмы и информационные каналы. Россия же постоянно «прислушивалась, а как это будет воспринято, а не нарушим ли мы сами некие принципы», однако все эти принципы уже разрушены коллективным Западом, указала она.

По словам начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгения Зайцева, администрация соцсети не выходила на официальный контакт с руководством регулятора по поводу мер, принятых в России отношении интернет-платформы, пишет «Газета.ру». При этом Роскомнадзор, отметил Зайцев, готово к «любому диалогу, лишь бы он был».

С 2017 года Twitter не удалил 2862 материала с запрещенной информацией, в частности содержащую описание способов самоубийства, призывы к нему, методы изготовления и использования наркотиков, детскую порнографию.

За три года ведомство отправило соцсети более 28 тыс. запросов о блокировке таких материалов.