Озеро Буйвола расчистят в Буденновске впервые за полвека

В Буденновске (Ставропольский край) впервые за 50 лет проведут расчистку озеро Буйвола. Об этом сообщает управление пресс-службы главы региона.

Как стало известно в ходе встречи губернатора Владимира Владимирова с и.о. главы минприроды края Андреем Хлопяновым, на территории озера Буйвола планируется создать рекреационную зону. Кроме того, будут расчищены русла рек в окрестностях Ставрополя.

Также стороны обсудили предстоящий пожароопасный сезон, уточняет NewsTracker. Для борьбы с пожарами в регионе подготовлены 110 человек и 155 единиц техники.

Ранее сообщалось, что к маю 2021 года в Ессентуках планируют завершить строительство первой на Ставрополье площадки для событийного туризма. Территория в 120 га рассчитана на мероприятия с числом участников до 100 тыс. человек. Планируется обустроить 11 въездов для транспорта и девять пешеходных входов, а также большую парковку,