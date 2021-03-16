Торговые палатки снесут у художественного музея в Брянске

В Брянске возле Центрального рынка снесут торговые павильоны, примыкающие к художественному музею. Решение о демонтаже построек принял Арбитражный суд, признав их незаконными.

Как пишет NASHBRYANSK.RU, многие предприниматели уже нашли другие места для своих магазинов. Так, на павильонах появились объявления о новых адресах работы.

После того, как палатки снесут, начнется ремонт фасада учреждения.

15 марта жители Брянска пожаловались на состояние лестницы, ведущей к центральному пляжу. По словам активиста Михаила Шпакова, лестница не продержалась и год после ремонта – ступени начали осыпаться.