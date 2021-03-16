Суд заочно приговорил экс-главу ЛНР к пожизненному заключению

Суд украинского города Днепра заочно вынес приговор экс-главе самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорю Плотницкому по делу о крушении военного самолета Ил-76, он будет отбывать наказание пожизненно. Об этом во вторник, 16 марта, сообщает телеканал «Открытый».

Также пожизненный срок получили два командира отрядов ополчения республики Андрей Патрушев и Александр Гуреев.

Отмечается, что приговор был вынесен по статье о террористическом акте.

Украинский военный самолет Ил-76 был сбит в ночь на 14 июня 2014 года в окрестностях Луганска, в результате погибли девять членов экипажа и 40 десантников.

По данным МВД страны, командование ПВО ЛНР осуществлял представитель народной милиции ЛНР, он и являлся непосредственным виновником крушения самолета.