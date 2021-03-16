Названы симптомы развития тромбов

Британские эксперты назвали основные симптомы образования тромбов. Об этом 16 марта сообщило издание Express.

Как напомнили специалисты, сгустки крови чаще всего образуются в ногах, а одним из частых признаков тромбоза остается отек ног.

«В ногах может усиливаться зуд, кожа приобретает красный или синий оттенок», — отметили медики. Далее, по мере развития тромбоза, зуд перерастает в болезненные ощущения, а тромб в области голени вызывает спазмы.

Если тромб по сосудистой системе переместился в легкие, то у пациента наблюдается затрудненное дыхание, сильный кашель, боль в груди и головокружение. С такими симптомами необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

Рекомендации медиков даны на фоне информации о возможном развитии тромбов после вакцинации от COVID-19 препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.

Накануне вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Германии, Италии, Дании, Норвегии, Латвии, Исландии, Франции, Португалии, Испании, Индонезии, Словении и ряде других стран.

Европейское агентство лекарственных средств продолжает исследование побочных эффектов вакцины от COVID-19 AstraZeneca.