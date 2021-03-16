Начало сезона активности клещей прогнозируют в Псковской области

Сезон клещей в Псковской области может начаться после 20 марта. Соответствующие данные озвучили в региональном центре гигиены и эпидемиологии.

В Пскове и Великих Луках лаборатории уже готовы в полном объеме проводить исследования на четыре вида клещевых инфекций. Кроме того, специалисты центра напоминают жителям региона о необходимости вакцинации против клещевого энцефалита. В первую очередь прививка требуется людям, которые часто находятся в лесу в связи с выполнением профессиональных обязанностей, — лесникам, охотникам и энергетикам. Об этом пишет «Псковская лента новостей».

Клещи пробуждаются, когда температура воздуха становится плюсовой и оттаивает снег. Медики рекомендуют при нахождении в лесу носить одежду в светлых тонах и использовать репелленты.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае начало активности клещей ожидается в конце марта.