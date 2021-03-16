Причину вздувшихся после ремонта стен назвали в Нацбиблиотеке Татарстана

В здании Национальной библиотеки Татарстана после реконструкции вздулись стены и начала разваливаться конструкция около зеркала. О причине произошедшего в ответ на запрос InKazan.ru рассказала директор Нацбиблиотеки Мадина Тимерзянова.

По ее словам, после начала отопительного сезона в помещениях изменился температурно-влажностный режим. Это привело к усадочной деформации основания отделочного камня. Проблем с несущими стенами при этом не зафиксировано.

«Видимые дефекты не являются следствием недостаточности несущей способности основных конструктивных элементов здания и не несут угрозы безопасного пребывания в здании библиотеки», — сообщила Тимерзянова.

Генподрядчик устранит дефекты за свой счет. Работы будут проходить ночью.

В августе 2020 года Национальная библиотека переехала в отремонтированное здание НКЦ «Казань». Открытие состоялось 30 августа, в день 100-летия ТАССР. В марте этого года в Сети появилось видео, на котором видно, что на втором этаже библиотеки вздулись плиты на стенах, а конструкция у зеркала начала разваливаться. В месте стыка плит посетитель увидел трещину. Позже директор библиотеки заявила, что «масштаб бедствия сильно преувеличили», а локация, где автор ролика заснял дефекты, пока не используется.