Премьеру спектакля «Над кукушкиным гнездом» представят в Южно-Сахалинске

Премьеру спектакля «Над кукушкиным гнездом» по роману Кена Кизи покажут в Сахалинском международном театральном центре им. А.П. Чехова.

Постановка калужского режиссера Александра Баранникова предложит зрителям свою версию мирового бестселлера, сообщает ИА SakhalinMedia. Основной конфликт спектакля — противостояние личности и системы. Репетиции спектакля выходят на финишную прямую. Премьера состоится на большой сцене театра 20 и 21 марта.

Ранее Театр юного зрителя в Саратове представил первую премьеру нового сезона — «Отцы и дети» по роману Тургенева. Спектакль готовила команда приглашенных специалистов во главе с режиссером Владимиром Золотарем. В основу спектакля взята инсценировка тургеневского романа, написанная Адольфом Шапиро.