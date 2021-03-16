Более 80 млн рублей направят на покупку ноутбуков для врачей в Башкирии

Министерство здравоохранения Башкортостана намерено закупить более 1 тыс. ноутбуков для врачей. На эти цели направят около 80,3 млн рублей.

Закупка будет проводиться в рамках нацпроекта «Здравоохранение», пишет «МедиаКорСеть». Минздрав республики уже ведет прием заявок от поставщиков. Согласно информации о закупке, стоимость одного ноутбука составляет 59,9 тыс. рублей. Средства на покупку техники выделят из бюджета Башкортостана.

После заключения договора поставщик должен доставить технику в течение двух месяцев. Ноутбуки распределят между 122 медицинскими учреждениями. Компьютерную технику получат центральные районные больницы, поликлиники и онкодиспансер.

Ранее сообщалось, что в онкологический диспансер в Астрахани новое оборудование поставили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Аппарат для брахитерапии стоит 50 млн рублей.