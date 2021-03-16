Госдума приняла закон о регулировании просветительской деятельности

Государственная дума во время очередного заседания приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете применять просветительскую деятельность для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Об этом во вторник, 16 марта, сообщается на сайте ГД.

Документом также закрепляет само понятие просветительской деятельности. Так, под ним подразумевается «деятельность, направленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов, осуществляемая вне рамок образовательных программ».

Российское правительство при этом наделяется полномочиями по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности, а также форм контроля за ней.

Новые нормы должны вступить в силу с 1 июня 2021 года. До 1 сентября 2022 года образовательные организации должны получить заключения на подписанные до вступления в силу закона соглашения о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.

Законопроект на рассмотрение Госдумы был внесен группой сенаторов и депутатов от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР в ноябре 2020 года. В Минпросвещения документ поддержали.

9 марта парламентарии приняли во втором чтении законопроект о закреплении в законе «Об образовании в РФ» понятия «просветительская деятельность».

Ранее в этот же день в Госдуме в третьем чтении были приняты поправки в ст. 14.8 КоАП РФ, согласно которым за продажу смартфонов и компьютеров без предустановки отечественного софта будет налагаться штраф до 200 тыс. рублей