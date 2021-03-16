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Начало паводка прогнозируют в последние дни марта в Ульяновской области

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Синоптики прогнозируют начало половодья в конце марта или первой декаде апреля в Ульяновской области. Согласно прогнозам, в регионе установится плюсовая температура.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям подготовила план действий в соответствии с многолетними наблюдениями. Под наблюдением находятся населенные пункты Арское, Луговое и Баратаевка. Кроме того, поселку Аллагулово в Мелекесском районе уделено особое внимание. Поселок находится в «чаше», из-за чего на жилую территорию пойдет вода с полей. Так как земля остается промерзшей, в Аллагулово прогнозируют подтопление. Об этом пишет ulpravda.ru.

В преддверии паводка в регионе проводят вывоз снега из территорий, которые могут попасть в зону подтопления. Коммуникационные сооружения получат дополнительное укрепление. Под отдельный контроль взят микрорайон Мостовая, который затапливает от большого количества талых вод.

С 20 марта все муниципальные образования будут переведены на круглосуточный график работы.

Ранее сообщалось, что сильный паводок прогнозируют в Рязанской области. Подтопление грозит 25 населенным пунктам региона.

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