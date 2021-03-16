Ташлинскую клубнику могут сделать брендом Оренбургской области

Клубника, ежевика и смородина из Ташлинского района Оренбургской области могут стать брендами региона наравне с соль-илецким арбузом. Этого не исключил глава региона Денис Паслер в своем Instagram.

Он отметил, что в ноябре 2020 года посетил строительство тепличного комплекса в Ташлинском районе, а несколько недель назад в уже готовых теплицах аграрии высадили рассаду. Теперь они готовы получить первый урожай.

Реализация проекта еще не завершена. Всего здесь должно появиться 385 теплиц. Когда комплекс выйдет на полное производство, производительность составит до 1,2 тыс. т ягод в год. Стоимость проекта — 709 млн рублей в год, пишет РИА «Оренбуржье».

3 марта сообщалось, что в Оренбургской области на поддержку сельскохозяйственной отрасли направят 3,2 млрд рублей. В частности, планируется закупить 93,8 тыс. т минеральных удобрений.