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К 2025 году в школах России появится более 1 млн новых мест

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Более 1 млн новых мест для учащихся появится в российских школах к 2025 году в рамках национального проекта «Образование». Об этом во вторник, 16 марта, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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«В целом к 2025 году в рамках нацпроекта запланировано создание в общей сложности более 1 млн школьных мест», — сказала она в ходе встречи в формате открытого диалога с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Голикова также отметила, что по состоянию на 1 марта доступность в России дошкольного образования для детей 3–7 лет превышает 99%, а в 74 регионах — более 99%.

Регионами с самой сложной ситуацией вице-премьер назвала Дагестан и Ингушетию.

Ранее, 4 марта, в Минпросвещения оценили ситуацию с введением в ряде российских регионов шестидневного обучения.

Как заверили в ведомстве, это стало вынужденной мерой для помощи ученикам при восполнении пробелов в образовании из-за ограничений на фоне распространения коронавируса. При этом в министерстве указали, что перевод на пятидневку или шестидневку находится в компетенции самих школ.

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, следующий учебный год в российских школах планируют в очном формате.

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