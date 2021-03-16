Новую дорогу построят к новой школе на территории Петрозаводска

Правительство Карелии сообщило о строительстве новой дороги на территории Петрозаводска. Улица обеспечит комфортный подъезд к будущей школе.

Строительство будет вестись в районе Древлянка-7. Автомагистраль пройдет по улице Оборонной от Лососинского шоссе до улицы Новоселов, а также по улице Новоселов до Хейкконена, сообщает ИА «Карелinform». Протяженность проезжей части составит 1,5 км. На дороге оборудуют велодорожки, установят фонари, светофоры и пешеходные ограждения.

Дорогу построят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По данным правительства, уже подписан контракт с подрядчиком. Работы начнутся в марте и завершатся к концу 2021 года.