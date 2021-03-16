Двух провалившихся под лед детей спасли на реке в Пскове

Двое мальчиков 10 и 11 лет провалились под лед на реке Великой в Пскове. Детей спасли случайные очевидцы.

Инцидент произошел вечером 15 марта. Двое мальчиков прогуливались вдоль реки, а затем вышли на лед и провалились. В этот момент в сторону городского пляжа по берегу на велосипеде ехал 41-летний мужчина. Он помог выбраться из воды детям, а также мужчине, который тоже пытался спасти мальчиков, но сам провалился под лед. Об этом пишет Псковское агентство информации.

В полиции проводят проверку по факту произошедшего. В правоохранительных органах отметили, что одного из мальчиков доставили в больницу с переохлаждением. Родителей школьников могут привлечь к административной ответственности. О происшествии с детьми они узнали от полицейских.

14 марта сообщалось об инциденте на реке Ахтуба в Волгоградской области, где под лед провалились двое братьев семи и десяти лет, а также шестилетний мальчик. Очевидцы помогли им выбраться из воды. Спустя непродолжительное время один из мальчиков скончался, двоих госпитализировали.