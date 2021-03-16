Николай Бурляев станет гостем «Белой студии» на телеканале «Россия-Культура»

16 марта в 21:25 мск в эфире авторской программы Дарьи Златопольской «Белая студия» на телеканале «Россия-Культура» — актер, кинорежиссер, народный артист России Николай Бурляев. Он стал первым актером в работах Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова, сыграл главную роль в дебютной картине Андрея Тарковского «Иваново детство», которая в 1962 году завоевала «Золотого льва» на Международном кинофестивале в Венеции. У Андрея Тарковского он также снялся в картине «Андрей Рублев», которой в этом году исполняется 55 лет.

В программе Дарьи Златопольской Николай Бурляев расскажет том, как работа с Тарковским повлияла на его становление в творчестве, поделится своими жизненными принципами и планами на будущее. Сейчас в Большом театре он репетирует с Никитой Михалковым спектакль «Двенадцать», над которым они работали вместе еще в стенах Щукинского училища.

Премьера выпуска в эфире телеканала «Россия-Культура» «Белая студия» 16 марта в 21:50 (повтор 17 марта в 15:50).

Программа «Белая студия» выходит на телеканале «Россия-Культура» с 2012 года. Гости Дарьи Златопольской — наши выдающиеся современники: режиссеры, актеры, музыканты, художники, занимающие особое место не только в отечественной культуре, но и оказавшие влияние на мировое искусство. Беседа строится вокруг значимых для собеседника произведений, которые повлияли на его взгляды и помогли найти себя. Отталкиваясь от любимых фильмов и книг, герои говорят о том, что для них важно в искусстве и жизни.

Интервью в «Белой студии» легли в основу книг Дарьи Златопольской «Важные вещи. Диалоги о любви, успехе, свободе» и «Настоящее. Диалоги о силе, характере, надежде».

«Белая студия» — лауреат премии ТЭФИ в номинации «Просветительская программа».