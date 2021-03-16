Появилось видео задержания подозреваемого в шпионаже в пользу Украины россиянина

Опубликовано видео задержания россиянина, который подозревается в работе на спецслужбы Украины. Кадры оперативной съемки «Известия» получили во вторник, 16 марта.

Отмечается, что задержали подозреваемого на трассе в Крыму.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Крыму был задержан мужчина по подозрению в разведывательно-подрывной деятельности. Как уточнили в Федеральной службе безопасности, задержанный проводил фото- и видеосъемку местности, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения.

Также у мужчины нашли взрывное устройство. Он признался, что собирал информацию в интересах спецслужб Украины «по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника В.А. Кравчука», а самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле.

Подозреваемый в шпионаже помещен под стражу на два месяца.

В апреле 2020 года Федеральная служба безопасности задержала в Крыму двоих подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины.