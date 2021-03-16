Причиной смерти пяти человек под Тамбовом могло стать отравление газом

В Инжавинском районе Тамбовской области найдены тела пяти человек. Погибших четверых мужчин и одну женщину обнаружили в доме в поселке Филатовский. Их возраст — от 45 лет до 61 года.

В СУ СКР по Тамбовской области не исключили, что люди могли погибнуть от отравления угарным газом. В одной из комнат следователи обнаружили следы локального возгорания и оплавление телевизора.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Осмотр места происшествия продолжается. Следователи допрашивают соседей и родственников. Ход расследования дела региональная прокуратура взяла на контроль.

5 марта сообщалось, что в Якутске возбудили уголовное дело после гибели подростка от отравления угарным газом. Пожар произошел на восточном побережье затона речного порта. Позже в бытовке нашли тело 15-летнего подростка без признаков насильственной смерти. Судебно-медицинское исследование показало, что он погиб от отравления угарным газом.