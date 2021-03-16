ГД приняла закон о создании реестра турагентов с января 2022 года

Госдума приняла 16 марта в третьем чтении изменения в закон «Об основах туристской деятельности» России о введении единого федерального реестра турагентов. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2022 года.

Продавать туры в стране смогут только агенты, которые войдут в реестр. Вести его будет Ростуризм, дополнительных бюджетных средств ведомство на эти цели не получит. Порядок ведения установит Минэкономразвития.

Добавлять турагентов или субагентов в реестр смогут туроператоры через личный кабинет в системе Единого реестра туроператора. Включение в него будет обязательным и бесплатным.

Туроператор будет обязан в срок до трех дней зафиксировать сведения об изменении или досрочном расторжении договора с турагентом. В свою очередь турагенты должны будут заносить в реестр информацию о своих субагентах. За невнесение или внесение недостоверных сведений будет грозить административная ответственность.

Турагенты, которые работают на основании заключенных с туроператорами договоров (юридические лица и индивидуальные предприниматели), смогут продолжать свою работу в течение 180 дней со дня вступления закона в силу. В это время туроператоры будут обязаны внести сведения о таких лицах в реестр. После истечения 180 дней турагенты, не включенные в реестр, не смогут работать, в противном случае им будет грозить административная ответственность.

Ростуризм сможет исключать турагентов или субагентов из реестра. При этом мера «не освобождает туроператора от обязанности» обеспечения оказания уже купленных туристами услуг.

В первоначальной редакции документа создать реестр предлагалось с января этого года, поправкой ко второму чтению срок отложили до 1 января 2022-го.

Документ разработали по поручению президента России, которое было дано еще в 2015 году, для защиты прав туристов.

В октябре 2020 года эксперты рассказали «Известиям», что, с одной стороны, поправки в том числе усилят контроль за деятельностью центров бронирования и очистят рынок от турагентов, которые работают нелегально. С другой — падающему рынку не нужна чрезмерная зарегулированность.

В конце сентября глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что российский закон о туризме полностью обновят в соответствии с преобразованиями в отрасли.