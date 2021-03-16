В МИД РФ пообещали ответные меры при отказе США выдавать визы дипломатам

Россия будет предпринимать ответные шаги при отказе США в выдаче или продлении виз представителям РФ. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

«Конечно, мы будем вынуждены реагировать, если американская сторона выберет продолжение этого пути, откажется выдавать или продлевать визы российским представителям», — заявил он «РИА Новости».

По словам замглавы МИДа, подобные ситуации происходили неоднократно, и руководство дипведомства обсуждает возможные решения и ответные меры.

Действия США Иванов назвал «одним из серьезных раздражителей» в двусторонних отношениях.

11 марта генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров заявил, что США уже несколько лет затягивают выдачу виз новым российским дипломатическим сотрудникам, а также не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим.

По его словам, дипломаты вынуждены возвращаться в Россию без замен, что в результате сказывается на возможностях эффективно выполнять задачи генконсульства.