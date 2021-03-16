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Прибрежные зоны благоустроят по нацпроекту во Владивостоке

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Благоустройство прибрежных зон в районе Татарской улицы, Кунгасного мыса и Второй Речки во Владивостоке запланировано на этот год в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Берег здоровья» появится в районе мыса Кунгасный, также будет создана береговая зона на улице Татарской по проекту конструкторского бюро «Стрелка», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.

«В планах — в целом благоустроить территорию от Маяка до Второй Речки, сделав это пространство доступным для длительных пеших и велосипедных прогулок», — подчеркнула зампред правительства региона Елена Пархоменко.

Во Владивостоке планируют провести комплексный ремонт улицы Бородинской от проспекта 100-летия Владивостока до кольца Багратиона. Работы пройдут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик должен будет привести в порядок ливневку, уложить новое покрытие, установить дорожные знаки, ограждения и выполнить ряд других работ.

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