Пушков предложил вариант временной блокировки Twitter

Необходимо предусмотреть вариант, при котором социальная сеть Twitter будет заблокирована на территории РФ на месяц, если администрация платформы не удалит запрещенный контент. Об этом 16 марта заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он отметил, что необходимо четко обозначить сроки того, когда по отношению к Twitter будет применен следующий шаг в случае, если социальная сеть не отреагирует на требования Роскомнадзора.

«Моя личная позиция как главы комиссии по информационной политике состоит в том, что мы могли бы блокировать Twitter полностью, но на ограниченный срок — на месяц. Таким образом мы как бы даем им предупредительный сигнал, что это не просто пустословие, что эта мера последует, а также даем им шанс исправить положение», — рассказала сенатор ТАСС.

По словам Пушкова, такая мера позволит избежать обвинений в том, что российские власти хотят полностью заблокировать социальные сети. Сенатор отметил, что задача РФ — побудить сервис следовать требованиям законодательства страны.

Ранее в этот день замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал «Известиям», что ведомство планирует заблокировать Twitter в России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию.

Он уточнил, что регулятор отсчитывает месяц с момента начала замедления трафика Twitter, то есть с 9 марта. При этом, по словам замглавы ведомства, если компания приступит к блокировке требуемого контента, однако через месяц не удалит все требуемые материалы, регулятор не станет блокировать весь сервис на территории страны.

Роскомнадзор с 10 марта решил замедлить скорость работы Twitter на территории РФ на 100% мобильных и на 50% стационарных устройств.

Решение принято в связи с тем, что сервис в период с 2017 года и по настоящее время не удаляет контент, который склоняет несовершеннолетних к суициду, содержит детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.