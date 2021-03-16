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Власти каталонского города объявили короля Испании персоной нон грата

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Власти каталонского города Сан-Кугат-дель-Вальес объявили короля Испании Филиппа VI персоной нон грата, сообщает во вторник, 16 марта, El National.

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По данным издания, основанием для решения стала поддержка королем позиции испанского правительства о результатах референдума о независимости Каталонии.

9 марта депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности бывшего главы правительства Каталонии Карлоса Пучдемона, а также еще двух депутатов Европарламента — Тони Комина и Клары Понсати.

Отмечается, что благодаря данному решению вновь может быть возобновлено рассмотрение запросов в бельгийских судах об экстрадиции Комины и Пучдемона в Испанию.

1 октября 2017 года прошел референдум об отделении Каталонии от Испании, в котором участвовали 3 млн человек. 90% участников выступили за независимость региона. После этого парламент автономии принял соответствующую резолюцию. В свою очередь, власти Испании отказались ее признавать и распустили местное правительство. Часть каталонских сепаратистов покинула страну, остальные были арестованы.

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