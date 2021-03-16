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Дизайн космической монеты придумывают в Липецкой области

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В Липецкой области начался прием заявок на участие в творческом конкурсе «Просто космос!». Он посвящен 60-летию первого полета в космос и 20-летию регионального Центра космических знаний.

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Конкурс проводится по инициативе местного центра Центробанка при поддержке областной универсальной научной библиотеки, редакции детской газеты «Золотой ключик» и регионального отделения Российского движения школьников.

Участники, стать которыми могут юные липчане в категориях от 7 до 10, от 11 до 14 и от 15 до 18 лет, должны придумать и нарисовать монету, посвященную космосу, а также написать мини-сочинение или снять видеоролик на тему, предложенную организаторами.

Работы можно присылать до 3 мая. В каждой возрастной группе выберут по три победителя. Определится и обладатель специального приза. Награждение состоится 1 июня, пишет Lipetskmedia.

10 марта сообщалось, что в столице Индонезии в одном из парков открыли памятник советскому летчику-космонавту Юрию Гагарину. Открытие монумента приурочили к 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, которое отмечалось в прошлом году.

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