Врач рассказал о связи гастрита и развития рака

Онколог, гастроэнтеролог Юрий Покровский рассказал, что при атрофическом гастрите, вызванном хеликобактерной инфекцией, может со временем развиться рак желудка. Об этом он сообщил во вторник, 16 марта, в беседе с телеканалом «Звезда».

«Всё зависит от того, какой гастрит. Если атрофический и имеется, как сейчас пишут по стандартам, хеликобактерная инфекция, тогда через лет 20 может развиться онкологическое заболевание желудка. Если обычный гастрит и нет хеликобактерной инфекции, мы все под Богом ходим, смерть причину найдет», — сказал он.

Гастроэнтеролог отметил, что онкологические заболевания стали проявляться раньше, поэтому при возникновении неприятных симптомов следует обратиться к врачу. По мнению Покровского, лучше обратиться к терапевту или врачу общей практики, которые смотрят на организм системно.

Ранее, 13 марта, доктор медицинских наук, главный научный консультант лаборатории вирусного канцерогенеза НМИЦ онкологии имени Блохина Владимир Гурцевич перечислил ряд вирусов, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Он рассказал, что к определенным видам рака могут привести вирусы гепатита В и С, вызывающие рак печени, вирус Эпштейна-Барр (рак носоглотки), вирусы папилломы человека (рак шейки матки, рта, глотки), герпес 8-го типа (саркома Капоши, ряд лимфом), Т-лимфотропный вирус человека (Т-клеточный лейкоз или лимфома) и полиомавирус клеток Меркеля (саркома Меркеля).

В марте диетологи рассказали о том, что регулярное употребление малины в умеренных количествах предотвращает развитие рака. Они пояснили, что в ягоде содержится большое количество кверцетина (природное биохимическое вещество) и галловой кислоты, также она обладает мощными антиоксидантными соединениями.