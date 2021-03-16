Ледовую пешеходную переправу через Оку закрыли в Рязанской области

В Шиловском районе Рязанской области запретили использование пешеходной переправы через Оку, расположенной в селе Юшта. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и автодорог.

По данным ведомства, решение о закрытии принято 16 марта в связи с поднятием уровня воды в Оке, а также изменениями в структуре льда. Транспортное сообщение между селами Юшта, Федосеево-Пустынь и Санское с поселком городского типа Шилово не нарушено. Проехать можно по объездной дороге, уточняет 62INFO.ru.

С началом сезона будет открыта паромная переправа, отметили в минтрансе.

Ледовая переправа через Оку в селе Юшта открылась 10 декабря. Она действовала 96 дней.

Еще в феврале ледовые переправы начали закрывать в Хабаровском крае. Они начали терять свою прочность из-за интенсивности солнца. В результате передвижение стало небезопасным.