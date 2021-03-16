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Проверку по факту отравления курсантов проводят на Сахалине

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Доследственная проверка организована по информации о госпитализации с признаками кишечной инфекции девятерых курсантов, в том числе несовершеннолетних, одного из учебных заведений города Холмска Сахалинской области.

«Имеются основания полагать, что нарушение работниками учебного заведения санитарно-эпидемиологических правил повлекло по неосторожности массовое заболевание учащихся. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в ходе проверки также будут приняты меры профилактического характера», — говорится в релизе. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

Как стало известно 12 марта, кишечная инфекция, вероятно, вызванная вирусом, диагностирована у учащихся школы № 128 в Барнауле. Предварительно установлено, что заболеваемость не связана с пищевым отравлением и является кишечной инфекцией, предположительно, вирусной этиологии. Запрещенных блюд в питании детей не выявлено.

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