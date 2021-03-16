Арестован подозреваемый в шпионаже в пользу Украины россиянин

Подозреваемый в шпионаже в пользу Украины россиянин, который ранее был задержан в Крыму, помещен под стражу на два месяца. Об этом во вторник, 16 марта, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Арестован на два месяца», — приводит слова собеседника агентство.

Ранее в этот же день стало известно, что в Крыму задержали россиянина по подозрению в разведывательно-подрывной деятельности. По информации ФСБ, задержанный осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым.

У подозреваемого также обнаружили взрывное устройство. Задержанный признался, что собирал информацию в интересах спецслужб Украины «по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника В.А. Кравчука», а самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле.

В спецслужбе отметили, что Есипенко был задержан с целью исключения проведения подрывных акций в интересах украинских спецслужб. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее, 5 марта, сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, планировавшего теракт на территории объекта энергетики.

В апреле 2020 года в Федеральная служба безопасности задержала в Крыму двоих подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины.