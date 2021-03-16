Работу ФАПа возобновят в рязанском селе после обращения активистов

В Касимовском районе Рязанской области после обращения активистов к чиновникам возобновят работу фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа). Об этом сообщает региональное отделение ОНФ.

Речь идет о пункте в селе Крюково, который перестал работать несколько лет назад после сокращения зарплат у медиков. ФАП обслуживал жителей сел Крюково, Ларино и Полутино, которые и обратились к активистам ОНФ, уточняет РИА «7 новостей».

ОНФ, в свою очередь, направил запрос в региональное министерство здравоохранения и в Елатомскую районную больницу. Ответ от минздрава пришел в начале марта.

В соответствии с законодательством ставка для среднего медицинского работника в ФАПе села Крюково восстановлена. Местные жители уверены, что найти фельдшера удастся и работа пункта возобновится в полном объеме.