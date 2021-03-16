На развитие корпорации «Туризм.РФ» выделят 6,3 млрд рублей

Правительство России выделяет 6,3 млрд рублей на развитие корпорации «Туризм.РФ». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Направить бюджетные ассигнования <...> в размере 6,3 млрд рублей Минстрою России для предоставления бюджетных инвестиций из федерального бюджета акционерному обществу «Корпорация «Туризм.РФ» в целях осуществления взноса в уставный капитал указанного АО», — отмечается в документе.

Корпорация по туризму является государственной структурой, созданной по решению председателя правительства России Михаила Мишустина на базе АО «Курорты Северного Кавказа». Главной задачей организации является развитие внутреннего туризма в России.

В частности, корпорация занимается формированием туристических кластеров, инвестированием в инфраструктуру, расчетом туристических потоков, а также участвует в бизнес-проектах федерального и регионального уровней в рамках государственно-частного партнерства.

Как заявил 16 марта заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, корпорация «Туризм.РФ» поспособствует привлечению инвестиций в отрасль и созданию новых рабочих мест. «По нашим расчетам, эта цифра к 2030 году составит 4,7 млн», — сказал Чернышенко.

Генеральный директор корпорации Сергей Суханов подчеркнул, что корпорация выступит финансовым и административным гарантом «бесшовного прохождения стройки для инвесторов» и повысит рентабельность проектов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», подготовка которого находится на финальной стадии.

15 марта глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе рабочего визита в Крым заявил, что ведомство разрабатывает проект дорожной карты по развитию туристической индустрии полуострова.

В регионе предусмотрены реконструкция и строительство по 34 объектам инфраструктуры в рамках туркластеров и строительство инфраструктуры для круизных пассажирских перевозок.