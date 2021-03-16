В Великобритании введут новые санкции против коррупционеров

Власти Великобритании в 2021 году планируют ввести новые глобальные санкции против коррупционеров. Об этом 16 марта сказано в Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны, рассчитанном на период до 2030 года, на который ссылается «РИА Новости».

«В 2021 году Великобритания введет второй всеобъемлющий режим санкций против коррупционеров, который предоставит нам полномочия запрещать свободный въезд на территорию Великобритании лиц, причастных к коррупционной деятельности или перенаправляющих деньги через нашу финансовую систему», — говорится в документе.

В докладе говорится, что такие меры помогут дополнить существующие антикоррупционные инструменты и улучшат работу с США и Канадой, которые имеют схожий режим.

Ранее, 5 марта, агентство Bloomberg сообщало, что США и Великобритания обсуждают возможность введения дополнительных санкций в отношении России за якобы использование химического оружия.

Речь идет о различных вариантах давления на Москву от ограничений против российских бизнесменов до санкций, связанных с суверенным долгом страны.

По данным источников, Великобритания намерена действовать через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Вашингтон, в свою очередь, собирается ввести очередной пакет санкций при условии, если Россия не даст гарантии отказа от применения химоружия и не предоставит инспекциям доступ к объектам, где оно якобы находится. В этом случае США воспользуются «Актом Магнитского».

До этого, 6 января, Великобритания ослабила ограничения в отношении Крыма. В соответствии с документом британские торговые суда получили разрешение на передачу транзитных платежей за проход через Керченский пролив и плату за пользование крымскими портами. При этом капитаны британских судов перед внесением оплаты должны уведомить OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) — британский регулятор, контролирующий соблюдение санкционного режима.