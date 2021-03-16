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В Великобритании введут новые санкции против коррупционеров

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Власти Великобритании в 2021 году планируют ввести новые глобальные санкции против коррупционеров. Об этом 16 марта сказано в Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны, рассчитанном на период до 2030 года, на который ссылается «РИА Новости».

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«В 2021 году Великобритания введет второй всеобъемлющий режим санкций против коррупционеров, который предоставит нам полномочия запрещать свободный въезд на территорию Великобритании лиц, причастных к коррупционной деятельности или перенаправляющих деньги через нашу финансовую систему», — говорится в документе.

В докладе говорится, что такие меры помогут дополнить существующие антикоррупционные инструменты и улучшат работу с США и Канадой, которые имеют схожий режим.

Ранее, 5 марта, агентство Bloomberg сообщало, что США и Великобритания обсуждают возможность введения дополнительных санкций в отношении России за якобы использование химического оружия.

Речь идет о различных вариантах давления на Москву от ограничений против российских бизнесменов до санкций, связанных с суверенным долгом страны.

По данным источников, Великобритания намерена действовать через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Вашингтон, в свою очередь, собирается ввести очередной пакет санкций при условии, если Россия не даст гарантии отказа от применения химоружия и не предоставит инспекциям доступ к объектам, где оно якобы находится. В этом случае США воспользуются «Актом Магнитского».

До этого, 6 января, Великобритания ослабила ограничения в отношении Крыма. В соответствии с документом британские торговые суда получили разрешение на передачу транзитных платежей за проход через Керченский пролив и плату за пользование крымскими портами. При этом капитаны британских судов перед внесением оплаты должны уведомить OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) — британский регулятор, контролирующий соблюдение санкционного режима.

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