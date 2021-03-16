Синоптики предупредили о сохранении снежного покрова в Москве до апреля

В Москве снег будет лежать весь март, несмотря на плюсовую температуру в конце месяца. Об этом сообщается во вторник, 16 марта, на портале «Метеоновости».

«Все расчеты показывают, что и вторая половина марта не обойдется без снега и ночных морозов. Устойчиво отрицательной будет температура в период с 17 по 22 марта, только в последние пять дней марта средняя суточная температура станет положительной», — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что этого тепла будет недостаточно, чтобы растопить весь снег в столице.

По их расчетам, в среднем март может оказаться немного холоднее многолетних значений, а осадков выпадет больше нормы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Несколько дней назад стало известно, что коммунальщики в Москве приступили к обработке тротуаров из-за гололедицы.