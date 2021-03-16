Сестра лидера КНДР посоветовала США для начала отказаться от «вони»

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон предупредила администрацию президента США Джо Байдена от «провокации на первом шаге» через несколько часов после того, как Белый дом заявил, что не получил ответа на свои обращения к Пхеньяну. Об этом 16 марта сообщил телеканал CNN.

«Мы пользуемся этой возможностью, чтобы предупредить новую администрацию США, которая изо всех сил пытается распространить запах пороха на нашей земле», — заявила она в своем заявлении. По словам сестры Ким Чен Ына, если Вашингтон хочет «спать спокойно» в течение четырех лет, то ему лучше для начала воздержаться от «вони».

Заявление Ким Ё Чжон прозвучало в дни, когда США и Южная Корея проводят сокращенные военные учения, а госсекретарь США Тони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин прибыли в регион для встреч со своими японскими и южнокорейскими коллегами.

Блинкен и Ллойд уже встретились со своими коллегами в Токио во вторник и подтвердили свою приверженность «полной денуклеаризации Северной Кореи» и созданию возможностей для дальнейшего сотрудничества между США, Японией и Южной Кореей.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила репортерам, что администрация обратилась к Северной Корее, отметив, что у них есть «ряд каналов, которые у нас всегда были, по которым мы можем связаться».

«Дипломатия — всегда наша цель. Мы хотим снизить риск эскалации. Но на сегодняшний день мы не получили никакого ответа», — сказала представитель Белого дома Джен Псаки, отметив, что переговоры «продолжаются более года без активного диалога с Северной Кореей, несмотря на многочисленные попытки США».

Администрация Байдена в настоящее время проводит обзор политики администрации экс-президента Дональда Трампа в отношении Северной Кореи, о которой, по словам высокопоставленного представителя Госдепартамента, может быть объявлено «в ближайшие недели».

По мнению экспертов, Пхеньян пока что откажется от диалога с США по ряду причин, включая пандемию коронавируса.

В 2018 году после саммита в Сингапуре между США и КНДР Северная Корея и США договорились работать над «полной денуклеаризацией Корейского полуострова». Но соглашения по итогам встречи подписано не было.

В январе в Белом доме заявили о планах продолжить сдерживание КНДР. Отмечалось, что США продолжат консультации с Южной Кореей, Японией и государствами-союзниками о возможностях давления на Северную Корею.