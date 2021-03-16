Три суда упразднили в Челябинской области

В Челябинской области упразднили три суда в Кизильском, Нязепетровском районах, а также в Карабаше. Соответствующий законопроект одобрили в региональном парламенте. Полномочия судей передадут в соседние районы.

Как уточняет ИА «Ура.ру», о планах властей упразднить суды стало известно еще в марте 2020 года. В пояснительной записке к документу говорилось, что основанием для передачи полномочий может стать малочисленный состав судов. Так, в Нязепетровском районном суде и Карабашском городском суде работали по два судьи. В штате Кизильского районного суда значились три человека.

Из-за снижения нагрузки на судей не было возможности реализовать требование Конституции и Уголовно-правового кодекса о рассмотрении дел коллегией из трех судей.

В ближайшее время полномочия Нязепетровского суда перейдут городскому суду Верхнего Уфалея. Полномочия Кизильского суда передадут Агаповскому суду. Полномочия Карабашского суда направят в Кыштымский. В эти же суды должны передать штатную численность аппаратов судей.