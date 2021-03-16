Два десятка профильных смен организуют в детских лагерях Орловской области

В детских оздоровительных учреждениях Орловской области в 2021 году организуют два десятка профильных смен. Их перечень утвержден постановлением регионального правительства.

Как сообщает пресс-служба губернатора, свои смены разработаны для отличников и активистов, для участников общественных объединений и юнармии, для учащихся в общеобразовательных и профессиональных учреждениях региона.

Для детей, увлеченных спортом, будет организована смена юных спортсменов. Участников объединений экологической направленности примет смена юных экологов, пишет InfoOrel.ru.

Кроме того, будут открыты смены «Творческая мозаика», «Туристские тропы Орловщины», «Школа безопасности», «Разведчик ВДВ», «Островок безопасности», «Равный обучает равного», «Дети, мир, красота!», «Вожатские старты» и др.

Для детей, состоящих на учете, специально разработана смена социальной реабилитации трудных подростков, а для детей-инвалидов — реабилитационно-оздоровительная смена «Твое здоровье».