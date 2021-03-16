Два десятка фельдшерско-акушерских пунктов откроют в апреле в ЕАО

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн посетил три модульных фельдшерско-акушерских пункта, которые были возведены по нацпроекту «Здравоохранение» в Биробиджанском районе.

«В настоящее время необходимо наладить связь с подрядчиками по устранению недочетов. Я хочу, чтобы до конца текущей недели было сделано все возможное, а районные больницы взяли на баланс построенные фельдшерско-акушерские пункты», — отметил Гольдштейн.

К 15 апреля необходимо завершить лицензирование, после чего все фельдшерско-акушерские пункты приступят к работе. Всего в апреле откроют 20 ФАПов во всех районах региона, сообщает ИА ЕАОMedia.

Ранее новейшее оборудование для реабилитации онкологических больных в Еврейскую автономную область безвозмездно передали партнеры из Китайской Народной Республики. Аппараты позволят пациентам улучшить кровообращение в организме, уменьшить воспалительный процесс, в целом восстанавливаться быстрее.