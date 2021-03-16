«Норникель» обозначил срок восстановления добычи на двух рудниках

«Норникель» планирует полностью восстановить добычу на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» в течение трех-четырех месяцев. Об этом говорится 16 марта в пресс-релизе компании.

Норильский дивизион компании представил план, по базовому сценарию которого ожидается, что рудник «Октябрьский» (объем добычи — 5 млн т руды в год) восстановит добычу во второй половине апреля — мае. Восстановление добычи на «Таймырском» (4,3 млн т руды в год) намечено на начало июня, его полное восстановление займет примерно месяц, отмечается в сообщении.

«После завершения второго этапа мы приступим к восстановлению работы рудников. Горное оборудование не пострадало и готово возобновить работу», — заявил старший вице-президент «Норникеля», руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

20 февраля на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение. Рухнули три галереи дробильного цеха и частично складские помещения на площади 1 тыс. кв. м. Восемь человек оказались под завалами. Двое самостоятельно спаслись, четверых достали спасатели. Один из спасенных впоследствии скончался. Тела еще двух рабочих позднее обнаружили под завалами.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

О том, что компания частично приостановила работу рудников в связи с подтоплением, стало известно 24 февраля. В начале марта «Норильский никель» рассчитывал, что к 9 марта ситуацию на рудниках «Таймырский» и «Октябрьский» удастся стабилизировать, но работы по остановке притока воды пришлось продолжить.